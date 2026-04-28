アマゾンジャパンは28日、動画配信サービス「Prime Video」で5月に配信が開始されるタイトルを発表した。 邦画「宝島」や洋画「リターン・トゥ・サイレントヒル」、「Mr.ノーバディ 2」のほか、ドラマやバラエティ作品などが順次公開される。 映画（日本） 5月1日配信 海街 diary 海よりもまだ深く 三度目の殺人 そして父になる 宝島（独占配信）