アマゾンジャパンは28日、動画配信サービス「Prime Video」で5月に配信が開始されるタイトルを発表した。

邦画「宝島」や洋画「リターン・トゥ・サイレントヒル」、「Mr.ノーバディ 2」のほか、ドラマやバラエティ作品などが順次公開される。

映画（日本）

5月1日配信海街 diary 海よりもまだ深く 三度目の殺人 そして父になる 宝島（独占配信） 万引き家族 5月8日配信恋を知らない僕たちは 5月14日配信奇跡 宝島 第160回直木賞など名だたる文学賞を受賞した真藤順丈氏の同名小説を大友啓史監督が映画化し、第49回日本アカデミー賞にて作品賞、主演男優賞を含む8部門で優秀賞を獲得。1952年、米軍統治下の沖縄を舞台に、米軍基地から物資を奪い困窮する住民に分け与える「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちの成長と葛藤を描く感動大作。

（C）真藤順丈／講談社 （C）2025「宝島」製作委員会

映画（海外）

5月1日配信デッドコースター 動物界 特捜部 Q 吊された少女 ファイナル・デスティネーション ファイナル・デッドコースター ファイナル・デッドブリッジ ファイナル・デッドサーキット リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界 対外秘 ベイビー・ブローカー 5月8日配信Prime Original「ノー・カントリー・フォー・シングル～恋せずにいられない～」（Non È Un Paese Per Single／イタリア）（7時～） 5月9日配信FPU～若き勇者たち～ 5月15日配信MEG ザ・モンスター リターン・トゥ・サイレントヒル（独占配信） 5月28日配信Mr.ノーバディ 2 リターン・トゥ・サイレントヒル 鬼才クリストフ・ガンズ監督が鮮烈なビジュアルでその深淵を描き出す戦慄のサイコロジカルホラー『リターン・トゥ・サイレントヒル』を独占配信。亡き妻からの手紙を受け取った主人公が思い出の地である「サイレントヒル」を訪れ、異形の怪物たちと対峙しながら恐ろしい真実へと近づいていく物語が描かれる。

（C）2026 Room 318 Productions, Inc.

アニメ映画（日本）

テレビドラマ（日本）

5月1日配信劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女 Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆 5月8日配信劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 鋼の錬金術師 嘆きの丘（ミロス）の聖なる星 5月15日配信るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－維新志士への鎮魂歌5月1日配信愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する― アポロの歌 家売るオンナ 家売るオンナの逆襲 過保護な若旦那様の甘やかし婚 高良くんと天城くん 4 月の東京は… 体感予報 ふったらどしゃぶり アポロの歌 凛子さんはシてみたい 5月4日配信憧れの作家は人間じゃありませんでした（独占配信） 5月6日配信ドラマ 10「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」 5月8日配信低体温男子になつかれました。 5月12日配信岸辺露伴は動かない「泉京香は黙らない」 憧れの作家は人間じゃありませんでした 警察の事件捜査に協力する謎に満ちた美貌の吸血鬼作家・御崎禅（京本大我）と、人外に翻弄される新米編集者・瀬名あさひ（桜田ひより）のトラブルだらけな日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”『憧れの作家は人間じゃありませんでした』を独占配信。

（C）澤村御影/KADOKAWA/Storm Labels

テレビドラマ（海外）

5月1日配信愛の香り～I Feel You Linger In The Air～（タイ） Only Friends（タイ） カムバックマドンナ～私は伝説だ（韓国） 恋にめばえて（韓国） 5月6日配信Prime Original「シタデル」（Citadel／アメリカ）シーズン 2（16時～） 秘録恋菓～逃亡皇子の甘い約束～（中国） 5月13日配信Prime Original「グッド・オーメンズ」（Good Omens／アメリカ）シリーズ最終回（16時～） シンデレラ・ロマンス（中国） 5月20日配信冰雨火（ひょううか）～BEING A HERO～』（中国） 5月27日配信青雲伝 ～惹かれ合う二人、許されぬ愛～』（中国） Prime Original『スパイダー・ノワール』（Spider-Noir／アメリカ）シーズン1（16時～） Prime Original『スパイダー・ノワール』（Spider-Noir／アメリカ）シーズン1 マーベル・コミックの「スパイダーマン・ノワール」をベースに、1930 年代のニューヨークを舞台にした実写ドラマシリーズ。ニコラス・ケイジ氏演じる、運に見放された年老いた私立探偵ベン・ライリーが、ある深い個人的な悲劇をきっかけに、かつてこの街で唯一のスーパーヒーローだった自らの過去と向き合うことを余儀なくされる姿を描く。

（C） Amazon MGM Studios

テレビアニメ（日本）

バラエティー（日本）

5月1日配信MF ゴースト 3rd Season BATTLE DIGEST』 HUNTER×HUNTER 魔法科高校の劣等生 魔法科高校の劣等生 来訪者編 魔法科高校の劣等生 第 3 シーズン 魔法科高校の劣等生 追憶編 魔法科高校の優等生 5月2日配信僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON（第8期）No.170+1「More」 5月8日配信鋼の錬金術師 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST(OVA) 5月15日配信るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－ るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－追憶編 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－星霜編 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－新京都編5月1日配信バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4（20時～） 5月15日配信相席食堂 S10 5月22日配信シークレット NG ハウス Season2（独占配信） 『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から「真実の愛」を求めて運命のパートナーを選ぶ恋愛リアリティ番組。4代目バチェロレッテには、シリーズ最年少の26歳で、トリリンガルモデルの平松里菜氏就任。「正式な交際経験がない」と語る彼女が、人生で初めて本気の愛に向き合う、最も情熱的なラブストーリーが微笑みの国・タイで繰り広げられる。

（C）2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved.

バラエティー（海外）

5月1日配信ブリッピーのシンガポール・アドベンチャー