ライト級10回戦ボクシングのライト級10回戦が25日（日本時間26日）、米ラスベガスで行われ、アラン・チャベス（アルゼンチン）がミゲル・マデュエノ（メキシコ）に3回KO勝ち。戦績を22勝（19KO）に伸ばした。相手が失神して大の字に倒れる戦慄の一撃に「化け物だ」「拳が弾丸みたいだ」などと、海外ファンの反響が広がっている。決着は一瞬だった。3回中盤、サウスポーのチャベスが繰り出した左フックが顔面にクリーンヒット。