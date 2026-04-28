ライト級10回戦

ボクシングのライト級10回戦が25日（日本時間26日）、米ラスベガスで行われ、アラン・チャベス（アルゼンチン）がミゲル・マデュエノ（メキシコ）に3回KO勝ち。戦績を22勝（19KO）に伸ばした。相手が失神して大の字に倒れる戦慄の一撃に「化け物だ」「拳が弾丸みたいだ」などと、海外ファンの反響が広がっている。

決着は一瞬だった。3回中盤、サウスポーのチャベスが繰り出した左フックが顔面にクリーンヒット。マデュエノはグラっと崩れ落ち、大の字に倒れた。失神したようで動くことができず。レフェリーは8カウントまで数えたところで試合を止めた。中継したスポーツチャンネル「DAZN」の海外実況は「なんのためにカウントしているんだ？ 100まで数えても起き上がらないぞ」と呆れたようにつぶやいた。

「DAZN」中継で解説を務めた元プロボクサーのセルヒオ・モラ氏が「これは年間優秀KOかもしれない!!!」と思わず声を上げたKO劇。SNS上で出回った実際の映像に、海外ファンの視線は釘付けになった。

「（レフェリーは）なんでまだカウントしてるんだ????」

「マジで拳が弾丸みたいだ」

「この選手はパンチ力がある。ライト級の“激戦区”に食い込んでくる有力候補だな」

「チャベスのパンチ力はとんでもない。将来は間違いなく世界チャンピオンになる」

「なんてKOだ！ 左フックを仕掛けるためのいい組み立てだったね」

「やばい。ノックアウトで（地面に）チョークで人型描かれるみたいに倒れたな」

「彼は切れ味があって、距離感も良くて、パンチはレンガみたいに重い。この階級にとって大きな戦力になる」

「この若者は危険だな」

「ヒット音が強烈で、まるでバットで殴られたみたいだった」

「アルゼンチンには本物の選手がいる」

「アラン・チャベスは化け物だ。ファンになったよ。彼は本物っぽいし、危険なパワーがある。マデュエノにあんなことをした奴なんて今までいなかった！」

「必見のKOだし、リプレー必須だ」

世界で最も権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」誌によると、チャベスにとっては今回が初の国外での試合。試合前の時点でWBO世界ライト級で2位、IBFで6位、WBCで13位につけていた。マデュエノはこれで31勝（28KO）5敗となった。



（THE ANSWER編集部）