阪神、オリックス、日本ハムで活躍し、昨春と昨秋の阪神キャンプで臨時コーチを務めたデイリースポーツ評論家・糸井嘉男氏（４４）の「超人目線」では３、４月の戦いを振り返り投打のＭＶＰに森下、佐藤輝、高橋の３人を指名。中でも好調、佐藤輝の打撃に「大谷くんクラスだ」と断言した。両選手を知る超人が「背中を捉えたでしょう」と加速度的な成長を解説。「阪神は５、６月でドカンといく」と、昨季王者の今後を予言した。