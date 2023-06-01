[4.27 プレミアリーグ第34節](オールド トラフォード)※28:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・ユナイテッド]先発GK 31 センネ・ラメンスDF 2 ディオゴ・ダロトDF 5 ハリー・マグワイアDF 23 ルーク・ショーDF 26 アイデン・ヘブンMF 8 ブルーノ・フェルナンデスMF 16 アマド・ディアロMF 18 カゼミーロMF 19 ブライアン・ムベウモMF 37 コビー・メイヌーFW 30 ベンヤミン・シェシュコ控えGK 1 アルタイ・バユンドゥルDF