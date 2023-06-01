[4.27 プレミアリーグ第34節](オールド トラフォード)

※28:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 23 ルーク・ショー

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 12 タイレル・マラシア

DF 13 パトリック・ドルグ

DF 15 レニー・ヨロ

MF 7 メイソン・マウント

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 61 シェイ・レイシー

監督

マイケル キャリック

[ブレントフォード]

先発

GK 1 クィービーン・ケレハー

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 23 キーン・ルイス・ポッター

DF 33 マイケル・カヨデ

MF 7 ケビン・シャーデ

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 19 ダンゴ・ワッタラ

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

FW 9 イゴーリ・チアゴ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 2 アーロン・ヒッキー

DF 5 イーサン・ピノック

DF 20 クリストフェル・アイェル

DF 49 O. Shield

MF 10 ジョシュ・ダシルバ

MF 45 ロメル・ドノバン

FW 11 リース・ネルソン

FW 47 K. Furo

監督

キース・アンドリュース

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります