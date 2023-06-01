マンチェスター・Uvsブレントフォード スタメン発表
[4.27 プレミアリーグ第34節](オールド トラフォード)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 23 ルーク・ショー
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 12 タイレル・マラシア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 15 レニー・ヨロ
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 61 シェイ・レイシー
監督
マイケル キャリック
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 19 ダンゴ・ワッタラ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 49 O. Shield
MF 10 ジョシュ・ダシルバ
MF 45 ロメル・ドノバン
FW 11 リース・ネルソン
FW 47 K. Furo
監督
キース・アンドリュース
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 23 ルーク・ショー
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 12 タイレル・マラシア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 15 レニー・ヨロ
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 61 シェイ・レイシー
監督
マイケル キャリック
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 19 ダンゴ・ワッタラ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 49 O. Shield
MF 10 ジョシュ・ダシルバ
MF 45 ロメル・ドノバン
FW 11 リース・ネルソン
FW 47 K. Furo
監督
キース・アンドリュース
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります