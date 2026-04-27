占術家・細木数子氏の娘で継承者の細木かおり氏が２７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。同日に配信が開始された、母・細木数子さんの半生を描いたＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「地獄に堕ちるわよ」の感想を語った。同作は女優の戸田恵梨香が主演を務め、数子さんを演じている。動画では、試写会前のかおり氏に密着。全９話中の前半部分のみを見る予定だと話した上で「どんなふうになっているのか全く分かりませんので。どんな