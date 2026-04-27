寺島進が奥多摩の人情派刑事を演じる人気作「駐在刑事SP2023」 近年では刑事役のイメージが定着した寺島進の代表作の１つ、「駐在刑事」シリーズ。笹本稜平による推理小説を実写ドラマ化した本作は、これまでに連続ドラマがSeason3まで、そして単発ドラマも8作、制作されてきた。シリーズを通して寺島が演じているのは、自然豊かな奥多摩・水根に駐在する警察官の江波敦史。かつては警視庁捜査一課の刑事として活躍していた経