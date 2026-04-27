BILLY BOOの新曲「Darling」が、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』挿入歌に決定。5月8日(金)に配信リリースすることが決定し、新アーティスト写真も公開された。本楽曲は、バンドのグルーヴにブラスの華やかさが加わった、春を感じる1曲となっており、爽やかで心地よく、自然と体が揺れるようなサウンドと、つい口ずさみたくなるメロディが特徴。“恋愛・結婚”に向き合い揺れ動く感情と、行動を起こ