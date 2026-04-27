2026年4月23日、東京・麻布台ヒルズに位置するBMWのブランドストア「FREUDE by BMW」にて、ブランドの旗艦モデルである新型「BMW 7シリーズ」の日本初公開イベントが開催された。今回の発表は、北京モーターショーでのワールドプレミアに合わせ、ニューヨーク、そして東京の3都市を舞台に行われたグローバルローンチの一環である。【画像】「史上最大規模のアップデート」を遂げた新型7シリーズと、あらたに着任した上野金太郎BMW