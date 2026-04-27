はてなはストップ安の水準となる前営業日比３００円安の８８１円でウリ気配となっている。前週末２４日の取引終了後、同日時点で被害額が最大で約１１億円となる資金流出事案が発生したと発表しており、嫌気した売りが出ている。通期業績予想に与える影響は現在精査中。手元の運転資金について十分な流動性を確保しており、事業運営や資金繰りに支障はないという。 悪意ある第三者からの虚偽の送金指示を受け、４月２０A