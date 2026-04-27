算数アドベンチャーまんがシリーズ ひらめけ！算数ドカン！ 三角形のナゾにいどめ！この記事の画像を見るわが子に算数が得意になってほしいと考えているパパ・ママは多いだろう。算数は単純な計算を無意味に繰り返す学問ではない。算数の問題を解くには、これまで学んできたすべての知識を頭に浮かべ、そのなかから必要なものだけを選んで、適切な方法を適切な順序で用