2005年、腰を振りながら「フォー！」と叫ぶ“ハードゲイ”キャラで一世を風靡したレイザーラモンHG氏。ブレイクから21年。「フォー！」という叫びや、奇抜な衣装に込めたこだわりとは何だったのか。“ハードゲイ”誕生の裏側から、ブーム終焉後に経験した「逃亡期間」、そして50歳を迎えた現在地までを聞いた。（前後編の後編） 【画像】「イケメン！」レイザーラモンHG氏の素顔と妻の