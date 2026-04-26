任期満了に伴う熊本県益城町の町長選挙は、26日に投開票され、現職の西村博則氏(69)が4選を果たしました。 【写真を見る】【速報】益城町長選挙現職の西村氏が新人との一騎打ちを制し4選果たす熊本 現職と新人の一騎打ちとなった益城町長選は、いずれも無所属で現職の西村博則氏(69)が、新人で人材育成会社社長の徳永恵美子氏(58)を破り、4回目の当選を決めました。 益城町出身の西村氏は、町役場の職員を経て、2014年