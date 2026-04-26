ブラックピンクのリサが、2026年4月、海外スケジュールのため韓国・仁川国際空港から出国しました。その際の空港コーデに、思わず目を引く“あるアイテム”が取り入れられていたとして注目を集めています。 シンプルな装いにフードを被り、顔を隠すようなスタイルの中で視線を集めたのは、手にしていたルイ・ヴィトンのバッグ。そこに付けられていた“謎のマスコット”に、「これ何？」と気になった人も多いよ