この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「40代独身OLのシンプルライフ」が、「春のジュエリーコーデ」を公開した。動画では、少数精鋭で暮らす40代OLが、手持ちのジュエリーを使った3パターンのコーディネートを紹介している。

最初のコーディネートでは、ホワイトのボウタイブラウスに「Tiffany」の1粒ダイヤのネックレスとピアスをチョイス。シンプルにまとめつつ、時計とリングもシルバーゴールドで統一し、洗練された印象を与えている。

続いて、ピンクのブラウスに合わせたのは「VCA」のアルハンブラと18Kボールピアス。胸元が華やかなデザインのため「ネックレスはあえてなし」という引き算のコーディネートを披露した。手元には「Cartier」のエタニティリングとチェーンのピンキーリングを合わせ、地金をイエローゴールドで統一している。

最後に、白シャツに合わせたのは、2種類のパールのネックレスの重ね付け。ピアスはつけず、リングもパールで合わせることで、上品なまとまりを演出している。

アクセサリーの組み合わせについて、「まだまだ模索中」としつつも、「ネックレスかピアスどちらかを主役にして、盛りすぎないようにしてます」と、大人のジュエリー選びのポイントを語った。手持ちのアイテムを活かしてバランスを工夫するスタイルは、日々のコーディネートの参考になりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

ホワイトのボウタイブラウス×シルバーゴールド
00:11

ピンクのブラウス×イエローゴールド
00:23

白シャツ×パールの重ね付け
00:30

盛りすぎないアクセサリーの組み合わせ術

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