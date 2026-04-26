ブラックピンク・リサ、ルイ・ヴィトンバッグに巨大“謎マスコット”。世界で流行中の正体とは

ブラックピンクのリサが、2026年4月、海外スケジュールのため韓国・仁川国際空港から出国しました。その際の空港コーデに、思わず目を引く“あるアイテム”が取り入れられていたとして注目を集めています。

シンプルな装いにフードを被り、顔を隠すようなスタイルの中で視線を集めたのは、手にしていたルイ・ヴィトンのバッグ。そこに付けられていた“謎のマスコット”に、「これ何？」と気になった人も多いようです。

ヴィトンに付いていた“ぬいぐるみ”の正体

バッグにぶら下がっていたのは、小さなぬいぐるみのようなチャームです。一見するとキャラクターグッズのようにも見えますが、これは中国発のトイブランド「POP MART」の人気シリーズ「THE MONSTERS」と、サンリオがコラボしたぬいぐるみペンダント。

中でも、独特な表情で知られるキャラクター「LABUBU（ラブブ）」をベースにしたデザインです。

海外セレブやK-POPで広がるトレンド

この“ぬいぐるみチャーム”は、いま海外セレブやK-POPアイドルの間でじわじわと広がっています。

ハイブランドのバッグに、あえてポップなマスコットを合わせるスタイルは、そのギャップが新鮮。SNSでも「かわいい」「真似したい」といった声が上がり、注目を集めています。

トレンドの取り入れが早いリサが身につけたことで、さらに広がりを見せる可能性もありそうです。

Photo:Alfo