熊本市動植物園で飼育員がサイに襲われてけがをしました。 きょう（4月26日）午前11時ごろ、熊本市東区健軍の熊本市動植物園から「50代の男性がサイに倒された」と119番通報がありました。 警察によりますと、けがをしたのは飼育員で50代の男性で、病院に搬送され、意識はあるものの、頭から出血しているということです。 熊本市動植物園ではこの日、繁殖のためサイのオスとメスを引き合わせる予定で、複数の飼育員が作業を進め