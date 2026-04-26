旅行や帰省に重宝する！【3COINS】たっぷり収納できる「便利ポーチ」

旅行や出張の荷造りをするとき、荷物を整理するのに便利なのが大容量のポーチ。そんなアイテムを探すなら【3COINS（スリーコインズ）】が頼りになります。今回は、服やコスメの収納に使えるポーチをご紹介。三つ折り仕様やメッシュ素材など工夫が光るアイテムをピックアップしました。泊まりがけで出かける予定がある人は、ぜひチェックしてみて。

三つ折りで衣類をスッキリ収納！

【3COINS】「三つ折りポーチ」\880（税込）

かさばりがちな衣類の収納には、こんな大きめポーチがおすすめ。3つに分かれた収納に、服やタオルなどを分けて入れられます。1つの収納部分にTシャツが約2枚入るので、収納力もバッチリありそう。コンパクトに折りたたんでスナップボタンで留めることで、旅行用のバッグやキャリーにスッキリ入れられるのが魅力的。

たっぷりマチで収納力◎

【3COINS】「メッシュスクエアポーチ」\330（税込）

通気性が良いメッシュ素材を使用したスクエア型ポーチ。約8.5cmのマチ幅で、コスメやスキンケア用品などをしっかり収納できそうです。メッシュで中身がほんのりと透けるため、使いたいアイテムを見つけやすく、ストレスフリーに使える予感。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。