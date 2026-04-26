石川県内を訪れる外国人観光客は、東京と大阪の間を周遊する立ち寄り先や観光拠点として、ヨーロッパを中心に大幅に増加していることが分かりました。日本政策投資銀行がまとめた訪日外国人旅行者の2025年版意識調査によりますと2025年、石川県内で宿泊した外国人は国内のゴールデンルートになっている東京・大阪間を周遊する際の立ち寄り先や観光拠点として、220万2200人となっています。これは2019年に比べおよそ2.3倍の大幅な伸