9回広島2死三塁、代打モンテロが同点となる投手強襲安打を放つ＝甲子園延長十二回、2―2で引き分けた。村上が7回1失点と好投した阪神は八回に押し出し四球で勝ち越したが、九回に岩崎が失点。以降は決定打が出なかった。中盤に打線が沈黙した広島は九回にモンテロの内野安打で追い付いて粘った。同点に追い付かれた9回を終え、ベンチに戻る阪神・岩崎＝甲子園