後発地震注意情報が発表されてから初の週末を迎え、青森・八戸市では対策を講じながらまつりが開かれています。八戸市の「蕪嶋まつり」は春の訪れを告げるまつりとして知られ、毎年約1万人が訪れていて、25日も多くの人が足を運びました。地元の人は「神様にこれ以上災いがないようにお願いしようという意味も込めて来た。避難経路も確認して来ている」「毎年楽しみにしているので、何かあったら逃げられるように気を付けて来た」