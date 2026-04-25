２月に行われたミラノ・コルティナ五輪、パラリンピックの選手らによるチームジャパン応援感謝パレードが２５日、東京・日本橋で行われた。スタート前にはメインステージで橋本聖子日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）会長によるあいさつが行われた。ミラノ大会では冬季五輪最多の２４個のメダルを獲得した日本選手団。パレードには金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グルー