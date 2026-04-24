「遊んでニャー！」 ぷにぷにの肉球を披露YouTubeチャンネル「Teddy Kittens」では、子猫が飼い主さんとじゃれ合う様子が配信され、動画のコメント欄には「なんてかわいくて美しい子猫！」「ふわふわ赤毛の奇跡の子猫」の声が続出しました。注目を集めたのは「The Cutest Paws You’ve ever seen！」という動画。ふわふわの赤毛の子猫・ロナウドが、ベッドで仰向けになって寝転がっている様子から始まります。【画像5枚】「ぐ