石油などエネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖。その影響が徐々に広がりつつある。とりわけ問題になっているのが、ナフサの供給不足だ。石油を精製して作られるナフサは、身近なものではプラスチックやビニール、洗剤など、さまざまな製品の原料として使われている。医療用品や塗料、衣料品、建材など、ナフサなしでは作れないものも多く、ナフサ不足が続けば、我々の生活のあらゆる場面で深刻な影響が懸念される。ま