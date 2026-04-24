宅配ピザチェーンのアオキーズ・ピザは、プロ野球チームの中日ドラゴンズとのコラボ商品「満塁ホームランピザ」を、2026年4月24日から5月23日までの期間限定で発売する。【画像】「満塁ホームランピザ」やプレゼントキャンペーンの詳細はこちらまた同期間中、「ドラゴンズ応援プレゼントキャンペーン」を実施。観戦チケットが当たるほか、限定ノベルティがもらえる企画も展開する。アオキーズ・ピザと中日ドラゴンズのコラボピザ「