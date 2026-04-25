阪神の秋山拓巳ＢＡ（ベースボールアンバサダー、３４）が２４日、高知市の春野障害者スポーツセンターで「トライアルベースボール」の活動を行い、虎にエールを送った。ここまでの戦いぶりを振り返り、「まだまだ固まっていないっていう印象です」と語った。前カードのＤｅＮＡ戦（横浜）では２試合連続で投手陣が崩壊し、計２３失点を喫した。秋山ＢＡの目線からも投手陣に課題が見えた。「登板によって（投球内容が）ガラッ