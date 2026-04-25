東京開幕初日はダービー切符を懸けた「第33回青葉賞」だ。今年も好素材が顔をそろえ、本命はキタサンブラック産駒ブラックオリンピアに決めた。未勝利、アザレア賞と連勝中。また、勝ちっぷりが良かった。折り合いに不安がなく、追ってからしっかり脚を使えているのがいい。関西馬ながら東京は昨秋に芝2000メートルの新馬2着で経験済み。好走の反動はなく、中2週の遠征競馬でも力を出せそうだ。母ピノは17年に芝2500メートル