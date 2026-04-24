5月1日発売の雑誌『GQ JAPAN』6月号では、世界を創造する人々を讃えるグローバル・プロジェクト『GQ クリエイティビティ・アワード 2026』を特集する。【画像】かわいい！宇多田ヒカル×ちびまる子ちゃんオリジナル消しゴム4回目となる『GQ クリエイティビティ・アワード 2026』は、ジャンルの境界を軽やかに横断する6組の受賞者を選出。デビューから四半世紀経った今も“自由な音楽”のあり方に挑戦する宇多田ヒカルをはじめ