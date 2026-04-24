宇多田ヒカル、『GQ JAPAN』初登場で表紙 創造力の源泉語る
5月1日発売の雑誌『GQ JAPAN』6月号では、世界を創造する人々を讃えるグローバル・プロジェクト『GQ クリエイティビティ・アワード 2026』を特集する。
【画像】かわいい！宇多田ヒカル×ちびまる子ちゃんオリジナル消しゴム
4回目となる『GQ クリエイティビティ・アワード 2026』は、ジャンルの境界を軽やかに横断する6組の受賞者を選出。デビューから四半世紀経った今も“自由な音楽”のあり方に挑戦する宇多田ヒカルをはじめ、グラフィックデザインを原点に表現領域を拡張するアーティスト・YOSHIROTTEN氏、ルールに縛られず使う人のクリエイティビティを刺激する空間を提案する建築家・山田紗子氏、三宅一生さんの精神を受け継ぎ機能性とデザインの両軸を探り続けるブランド・IM MEN、マルチメディアを用いた多彩な表現で精力的に作品を発表し続けるアーティスト・米澤柊氏、建築と陶芸の二刀流として伝統を革新する「陶芸家・建築家の奈良祐希氏が名を連ねる。
同号の表紙は、『GQ JAPAN』初登場となる宇多田が飾っている。撮影は初春の東京で行われ、インタビューでは5月に最新曲「パッパパラダイス」をリリースする宇多田の創造力の源泉に迫る。
15歳でデビューした宇多田にとって“日常”はこの十数年でようやく手に入れたものだといい、子どもができたことで変化した生活を振り返りながら「日常のあらゆることがインスピレーションになっています」と創造の源を明かす。また、クリエイティビティは「問題解決」だという宇多田は、「必要な何かが足りない状態からその欠落をどう埋めるか──私はその“どうしたら作れるか”をずっと楽しんでいるんだと思います」と語っている。
特集では受賞者の作品を紹介するとともに、受賞者たちの想像力の源泉と思考の核心に迫ったインタビューを全22ページにわたって届ける。
【画像】かわいい！宇多田ヒカル×ちびまる子ちゃんオリジナル消しゴム
4回目となる『GQ クリエイティビティ・アワード 2026』は、ジャンルの境界を軽やかに横断する6組の受賞者を選出。デビューから四半世紀経った今も“自由な音楽”のあり方に挑戦する宇多田ヒカルをはじめ、グラフィックデザインを原点に表現領域を拡張するアーティスト・YOSHIROTTEN氏、ルールに縛られず使う人のクリエイティビティを刺激する空間を提案する建築家・山田紗子氏、三宅一生さんの精神を受け継ぎ機能性とデザインの両軸を探り続けるブランド・IM MEN、マルチメディアを用いた多彩な表現で精力的に作品を発表し続けるアーティスト・米澤柊氏、建築と陶芸の二刀流として伝統を革新する「陶芸家・建築家の奈良祐希氏が名を連ねる。
15歳でデビューした宇多田にとって“日常”はこの十数年でようやく手に入れたものだといい、子どもができたことで変化した生活を振り返りながら「日常のあらゆることがインスピレーションになっています」と創造の源を明かす。また、クリエイティビティは「問題解決」だという宇多田は、「必要な何かが足りない状態からその欠落をどう埋めるか──私はその“どうしたら作れるか”をずっと楽しんでいるんだと思います」と語っている。
特集では受賞者の作品を紹介するとともに、受賞者たちの想像力の源泉と思考の核心に迫ったインタビューを全22ページにわたって届ける。