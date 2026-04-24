お笑いコンビ「モグライダー」芝大輔が２０２７年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」に出演することが２４日、決まった。大河ドラマ初出演の芝は「驚きで笑ってしまいました」とオファーにびっくり。近年、大河ドラマでは芸人の起用が続いている。芝が演じる朝比奈昌広役は、小栗と駒井・滝川らと共に青春時代を過ごした旗本仲間。１２代・家慶（いえよし）から１３代・家定まで、将軍の側近くに仕える小姓を務めたせいか、失礼