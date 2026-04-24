2026年12月からiDeCo（個人型確定拠出年金）の加入可能年齢の上限や、企業型DC（企業型確定拠出年金）やiDeCoの掛金の上限額が引き上げられますが、それに先行して2026年4月から変わったのが企業型DCのマッチング拠出です。 マッチング拠出とは？ 企業型DCにおける「マッチング拠出」の上限額が、2026年4月から撤廃されます。マッチング拠出とは、会社が出す掛金（事業主掛金）に上乗せして、従業員が「自分で」加入者掛金を払う