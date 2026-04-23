トンボコープが、東名阪を巡ったファンクラブツアー＜RE→UNION TOUR＞を本日4月23日（木）のツアーファイナルをもって完走した。、あわせて、ツアー内で披露され大きな反響を呼んでいた新曲「スターゲイザー」を、4月29日(水)にリリースすることが発表された。「スターゲイザー」は、叶わなかった夢や、取りこぼしてしまった過去の“その後”を描いた楽曲。部屋の中という閉鎖的な空間を舞台に、過去と現在が複雑に混ざり合いなが