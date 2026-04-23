トンボコープが、東名阪を巡ったファンクラブツアー＜RE→UNION TOUR＞を本日4月23日（木）のツアーファイナルをもって完走した。、

あわせて、ツアー内で披露され大きな反響を呼んでいた新曲「スターゲイザー」を、4月29日(水)にリリースすることが発表された。

「スターゲイザー」は、叶わなかった夢や、取りこぼしてしまった過去の“その後”を描いた楽曲。部屋の中という閉鎖的な空間を舞台に、過去と現在が複雑に混ざり合いながら、ふたりで見ていたはずの景色や記憶が静かに変質していく様子を繊細に映し出している。タイトルが示す通り、何もない空を見上げ続けてしまうような、諦めきれなさと、それでもなお何かを探し続けてしまう感覚が本作の核となっている。

ツアーを通して育まれた熱量をそのまま閉じ込めたような「スターゲイザー」。ライブで体感したリスナーはもちろん、初めて楽曲に触れる人にとっても、トンボコープの新たな表情を印象づける1曲となりそうだ。



New Digital Single「スターゲイザー」

2026年4月29日(水)配信リリース