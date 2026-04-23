『マクロス7』未放映話3話含めた全52話が無料公開へ アミノテツロ監督コメント全文
「マクロス7Re.MASTER FIRE!! 4K ULTRA HD Blu-ray BOX」のリクエスト販売を記念して、『マクロス』シリーズの公式YouTubeチャンネル「マクロスch」にて、TVシリーズ『マクロス7』全52話（TV未放映話数3話を含む）を期間限定で無料公開されることが決定した。
【画像】懐かしい！公開された『マクロス7』の場面カット
初回の第1話〜第3話は4月29日21時30分よりプレミア公開。以降、毎週水曜日、金曜日20時から3話ずつプレミア公開される。
「マクロス7Re.MASTER FIRE!! 4K ULTRA HD Blu-ray BOX」は、6月30日までにバンダイナムコフィルムワークス公式ショップA-on STORE、プレミアムバンダイでの予約数が計2000本を達成すると、35ミリネガフィルムからのスキャンによる4K ULTRA HD Blu-ray Disc化が実現する。
■アミノテツロ監督よりコメント
――4Kリマスター版のテスト映像をご覧になった印象は？
綺麗、美しいが第一印象。画面比率がスタンダード（４：３）だけど、画質の感じから最近の作品なの？と思いました。昨今アニメーションといえばアスペクト比１６：９が普通。なのにわざと４：３で作った意識高い系な作品なのか！？……と、衝撃を受けました。と、それは置いといて、実のところ蘇る記憶よりも新鮮さが勝ってしまったようです。経年劣化ではなく経年変化を刻む貴重な資料ですね。１０年後には立体映像になっているのかもしれません。
――当時の映像と比べていかがでしょうか？
色の再現が素晴らしいですね。一言で言うとアダルトになった気がします。（←どういうこと！？と思わずツッコミ）本来の色合いを再現しつつ、セルアニメからデジタルアニメに進化した感があります。塗り分けが強調されるのではなく馴染みよく調合されている。自然な味わいです。まさに大人のたしなみ。（←だからどういうこと！？と再ツッコミ）しかし、フィルムを知らない子供たちにとっては、普通のことかも知れません。つまり『大人のたしなみは、子供の当たり前』というのが結論！
――ファンの皆さまへメッセージをお願いします。
長い間応援ありがとうございます。最近月イチぐらいでカラオケに行くようになったんですが、この間初めて“DYNAMITE EXPLOSION”を歌いました。オープニングで流れるところは聴き馴染みがありますが、久しぶりに2番以降を聴くと「あぁこんなメロディだったな」と懐かしくも新鮮な気持ちになりました。30年以上経ってもまだまだ新鮮な驚きがあるものなので、皆さんも是非4Kリマスターでこの作品を観直して驚きを探してみてください。
◆キャスト
熱気バサラ：林延年（現：神奈延年）／ミレーヌ・ジーナス：桜井智（現：櫻井智）／レイ・ラブロック：菅原正志／ビヒーダ：高乃麗／ガムリン木崎：子安武人／マクシミリアン・ジーナス：速水奨／エキセドル：大林隆之介（現：大林隆介）／イワーノ・ゲペルニッチ：井上瑤他
【画像】懐かしい！公開された『マクロス7』の場面カット
初回の第1話〜第3話は4月29日21時30分よりプレミア公開。以降、毎週水曜日、金曜日20時から3話ずつプレミア公開される。
■アミノテツロ監督よりコメント
――4Kリマスター版のテスト映像をご覧になった印象は？
綺麗、美しいが第一印象。画面比率がスタンダード（４：３）だけど、画質の感じから最近の作品なの？と思いました。昨今アニメーションといえばアスペクト比１６：９が普通。なのにわざと４：３で作った意識高い系な作品なのか！？……と、衝撃を受けました。と、それは置いといて、実のところ蘇る記憶よりも新鮮さが勝ってしまったようです。経年劣化ではなく経年変化を刻む貴重な資料ですね。１０年後には立体映像になっているのかもしれません。
――当時の映像と比べていかがでしょうか？
色の再現が素晴らしいですね。一言で言うとアダルトになった気がします。（←どういうこと！？と思わずツッコミ）本来の色合いを再現しつつ、セルアニメからデジタルアニメに進化した感があります。塗り分けが強調されるのではなく馴染みよく調合されている。自然な味わいです。まさに大人のたしなみ。（←だからどういうこと！？と再ツッコミ）しかし、フィルムを知らない子供たちにとっては、普通のことかも知れません。つまり『大人のたしなみは、子供の当たり前』というのが結論！
――ファンの皆さまへメッセージをお願いします。
長い間応援ありがとうございます。最近月イチぐらいでカラオケに行くようになったんですが、この間初めて“DYNAMITE EXPLOSION”を歌いました。オープニングで流れるところは聴き馴染みがありますが、久しぶりに2番以降を聴くと「あぁこんなメロディだったな」と懐かしくも新鮮な気持ちになりました。30年以上経ってもまだまだ新鮮な驚きがあるものなので、皆さんも是非4Kリマスターでこの作品を観直して驚きを探してみてください。
◆キャスト
熱気バサラ：林延年（現：神奈延年）／ミレーヌ・ジーナス：桜井智（現：櫻井智）／レイ・ラブロック：菅原正志／ビヒーダ：高乃麗／ガムリン木崎：子安武人／マクシミリアン・ジーナス：速水奨／エキセドル：大林隆之介（現：大林隆介）／イワーノ・ゲペルニッチ：井上瑤他
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