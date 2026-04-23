ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は4月24日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」において、「サンリオキャラクターズ」と「トミカ」の第2弾おもちゃを期間限定で提供する。今回のおもちゃは、第1弾（4月10日〜4月23日）、第2弾（4月24日〜5月7日）の2回に分けて登場しており、第2弾では各シリーズ5種類を展開(それぞれシークレット1種含む)。いずれも数量限定で、なくなり次第終了。おもちゃはランダム配布となり、種