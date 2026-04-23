【4月24日開始】ハッピーセット第2弾 サンリオ＆トミカ新おもちゃ全10種（シークレット含む）
ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は4月24日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」において、「サンリオキャラクターズ」と「トミカ」の第2弾おもちゃを期間限定で提供する。
今回のおもちゃは、第1弾（4月10日〜4月23日）、第2弾（4月24日〜5月7日）の2回に分けて登場しており、第2弾では各シリーズ5種類を展開(それぞれシークレット1種含む)。いずれも数量限定で、なくなり次第終了。おもちゃはランダム配布となり、種類は選べない。
ハッピーセット■サンリオキャラクターズ 第2弾ラインアップ
「サンリオキャラクターズ」では、キャラクターの個性や世界観を生かした遊び心あるおもちゃを展開する。
・ポチャッコ スケボーフィギュア
押すとスケートボードに乗って前進する仕掛け。キャラクターは取り外し可能。
・シナモロール くるくるスイーツケース
スイーツ部分を外すと小物入れとして使用できる。中には“みるく”のカトラリー置きが入っている（カトラリーは付属しない）。
・マイメロディ パフューム型ペンスタンド
ペン立てとして使えるほか、シールでデコレーションも楽しめる。
・こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー
ご飯を詰めて押すと、こぎみゅん型のおにぎりが作れる。
・ひみつのおもちゃ1種
また、おもちゃの箱に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、オリジナルゲーム「サンリオキャラクターズのハッピースイカゲーム」を楽しむことができる。■トミカ 第2弾ラインアップ
「トミカ」では、はたらくクルマやオリジナル車両など、多彩なミニカーを取りそろえる。
・日野プロフィア メガロドン搬送車
巨大なサメを運ぶトラックで、サメは左右に動かして遊べる。
日野プロフィア メガロドン搬送車
・マクドナルド ハッピーセットバス
レバー操作で屋根からハッピーセットボックスが出現するギミック付き。
・トヨタ ダイナ レッカー車
荷台のアームを下ろし、他の車の前輪をセットすることでレッカーしながら走行可能。
・日産 NV350 キャラバン 救急車
後部ドアが開閉し、内部のデザインを見ることができる。
・ひみつのおもちゃ1種■週末限定プレゼントも実施
4月25日・26日の2日間は、週末限定プレゼントを用意する。
ハッピーセット「トミカ」購入者には「プレイングシート＆GRポスター」、同「サンリオキャラクターズ」購入者には「ポムポムプリン30周年シール」を数量限定で配布する。■ハッピーセット概要
「ハッピーセット」は1987年に誕生した子ども向けメニューで、メイン・サイド・ドリンクに加え、おもちゃ（または絵本・図鑑など）が付く人気商品。店頭価格は税込510円からで、デリバリーや一部店舗では価格が異なる。
日本マクドナルドでは、子どもの発達支援の専門家と連携し、成長をサポートするテーマに基づいたおもちゃ開発を進めている。
■権利表記
【トミカ】
(C)TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標。
【サンリオキャラクターズ】
(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663342