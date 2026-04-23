【4月24日開始】ハッピーセット第2弾　サンリオ＆トミカ新おもちゃ全10種（シークレット含む）

ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は4月24日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」において、「サンリオキャラクターズ」と「トミカ」の第2弾おもちゃを期間限定で提供する。

今回のおもちゃは、第1弾（4月10日〜4月23日）、第2弾（4月24日〜5月7日）の2回に分けて登場しており、第2弾では各シリーズ5種類を展開(それぞれシークレット1種含む)。いずれも数量限定で、なくなり次第終了。おもちゃはランダム配布となり、種類は選べない。

ハッピーセット

■サンリオキャラクターズ 第2弾ラインアップ

「サンリオキャラクターズ」では、キャラクターの個性や世界観を生かした遊び心あるおもちゃを展開する。

・ポチャッコ スケボーフィギュア

押すとスケートボードに乗って前進する仕掛け。キャラクターは取り外し可能。

・シナモロール くるくるスイーツケース

スイーツ部分を外すと小物入れとして使用できる。中には“みるく”のカトラリー置きが入っている（カトラリーは付属しない）。

・マイメロディ パフューム型ペンスタンド

ペン立てとして使えるほか、シールでデコレーションも楽しめる。

・こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー

ご飯を詰めて押すと、こぎみゅん型のおにぎりが作れる。

・ひみつのおもちゃ1種

また、おもちゃの箱に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、オリジナルゲーム「サンリオキャラクターズのハッピースイカゲーム」を楽しむことができる。

■トミカ 第2弾ラインアップ

「トミカ」では、はたらくクルマやオリジナル車両など、多彩なミニカーを取りそろえる。

・日野プロフィア メガロドン搬送車

巨大なサメを運ぶトラックで、サメは左右に動かして遊べる。

日野プロフィア メガロドン搬送車

・マクドナルド ハッピーセットバス

レバー操作で屋根からハッピーセットボックスが出現するギミック付き。

・トヨタ ダイナ レッカー車

荷台のアームを下ろし、他の車の前輪をセットすることでレッカーしながら走行可能。

・日産 NV350 キャラバン 救急車

後部ドアが開閉し、内部のデザインを見ることができる。

・ひみつのおもちゃ1種

■週末限定プレゼントも実施

4月25日・26日の2日間は、週末限定プレゼントを用意する。

ハッピーセット「トミカ」購入者には「プレイングシート＆GRポスター」、同「サンリオキャラクターズ」購入者には「ポムポムプリン30周年シール」を数量限定で配布する。

■ハッピーセット概要

「ハッピーセット」は1987年に誕生した子ども向けメニューで、メイン・サイド・ドリンクに加え、おもちゃ（または絵本・図鑑など）が付く人気商品。店頭価格は税込510円からで、デリバリーや一部店舗では価格が異なる。

日本マクドナルドでは、子どもの発達支援の専門家と連携し、成長をサポートするテーマに基づいたおもちゃ開発を進めている。

■権利表記

【トミカ】

(C)TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標。

【サンリオキャラクターズ】

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663342