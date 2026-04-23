フジテレビ小山内鈴奈アナウンサー（29）が23日、Xを更新。アカウントを開設した。「小山内鈴奈です！本人です！Xを始めましたよろしくお願いします！」とポスト。このポストを22年入社の松〓涼佳アナが「小山内アナがX始めましたアイコンかわいい」、19年入社の堀池アナも「小山内アナがXを始めました！ぜひフォローお願いします！」と引用リポストしていた。小山内アナは青森県弘前市出身で、国立の弘前大から21年に同