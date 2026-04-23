俳優の黒島結菜、北川景子が23日、東京・六本木蔦屋書店で行われた映画『未来』（5月8日公開）の公開直前プレミアムトークイベントに登壇した。【写真】笑顔が素敵！美しい北川景子作品にかけ、支えられた言葉をトークすることに。北川は「この仕事をするか、しないか、と悩んだ時に親が『ダメなら帰ってきたらいい』と言ってくれた」と振り返る。当時は17歳だったそう。親からは「そういう年齢で、若くしてやりたいかもしれ