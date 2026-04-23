北川景子、両親の言葉を胸に俳優業を歩む 17歳で決意した娘へ「若くして夢を見つけたのであれば、そのことに対して自信を」
俳優の黒島結菜、北川景子が23日、東京・六本木蔦屋書店で行われた映画『未来』（5月8日公開）の公開直前プレミアムトークイベントに登壇した。
【写真】笑顔が素敵！美しい北川景子
作品にかけ、支えられた言葉をトークすることに。北川は「この仕事をするか、しないか、と悩んだ時に親が『ダメなら帰ってきたらいい』と言ってくれた」と振り返る。当時は17歳だったそう。
親からは「そういう年齢で、若くしてやりたいかもしれない、やりたいと思うことを見つけたということに自信を持つといい」と言ってもらえたという。「すごく印象的で。何になりたいか、どうなっていけばいいのか、とわからない人もたくさんいると思う。若くして夢を見つけたのであれば、そのことに対して自信を持つといい、と。両親に言われたことはすごく心に残っているなと今は思います」と優しく背中を押してくれた両親からの言葉を思い返していた。
本作は、湊かなえ氏がデビュー10周年に発表し、集大成と評された渾身の傑作ミステリーを、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久が映画化。複雑な家庭環境で育ちながら教師になる夢をかなえた真唯子（黒島結菜）と、その教え子・章子（山崎七海／崎＝たつさき）の二人を軸に展開する物語。ある日、章子の元に届いた一通の手紙。差出人は「20年後のわたし」。返信を書き続けることで孤独を支えてきた章子だが、母の恋人からの暴力、いじめ、そして驚くべき事実に追い詰められていく。絶望の果てに章子が導き出す“禁断の計画”。真唯子は、社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながらも、必死に彼女を救おうとする。
イベントには、瀬々敬久監督、原作の湊かなえ氏も参加した。
【写真】笑顔が素敵！美しい北川景子
作品にかけ、支えられた言葉をトークすることに。北川は「この仕事をするか、しないか、と悩んだ時に親が『ダメなら帰ってきたらいい』と言ってくれた」と振り返る。当時は17歳だったそう。
親からは「そういう年齢で、若くしてやりたいかもしれない、やりたいと思うことを見つけたということに自信を持つといい」と言ってもらえたという。「すごく印象的で。何になりたいか、どうなっていけばいいのか、とわからない人もたくさんいると思う。若くして夢を見つけたのであれば、そのことに対して自信を持つといい、と。両親に言われたことはすごく心に残っているなと今は思います」と優しく背中を押してくれた両親からの言葉を思い返していた。
イベントには、瀬々敬久監督、原作の湊かなえ氏も参加した。