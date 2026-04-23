東京23区の中古マンションの平均価格が3カ月連続で1億2000万円を上回りました。不動産調査会社の東京カンテイによりますと、3月に販売された東京23区の中古マンション、70平方メートルあたりの平均価格は、去年の同じ月と比べて30.8％上昇し、1億2425万円となりました。1億2000万円を上回るのは3カ月連続です。首都圏の平均価格も7032万円と、調査開始から初めて7000万円を超えました。中古マンション価格の今後について、東京カン