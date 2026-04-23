分断された地域を結ぶ架け橋埼玉県白岡市は2026年3月22日、市内で工事を進めていた都市計画道路「白岡宮代線」の延長829mが、同日16時に開通したと発表しました。どのような道路で、開通してどう便利になったのでしょうか。都市計画道路「白岡宮代線」は、東北自動車道（以下、東北道）によって分断されている白岡市内の交通ネットワークの改善を目的に計画された道路です。【画像】超便利!? これが東北道をまたぐ「白岡中