徳島市消防局は、2025年1年間の徳島市内の火災の発生状況をまとめました。出火原因は「たき火」と「たばこ」が最も多く、消防局は山林火災につながる恐れもあるとして、注意を呼び掛けています。徳島市消防局のまとめによりますと、2025年1年間に徳島市内で発生した火災は、前の年と同じ80件でした。約4.6日に1件のペースで、火災が発生している計算となります。出火原因で最も多かったのは、野焼きを含む「たき火」と「たば