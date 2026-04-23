ゴールデンウィークを前に国内で海外気分を楽しみたいという需要を取り込みます。大手スーパーが始めるのは「南フランス」気分を味わえるフェアです。郷土料理のマッシュポテトやオーガニックワインのほか、エッフェル塔をモチーフにしたビスケットなど、本場の味を楽しめます。円安や物価高のなか、今年のゴールデンウィークは、旅行に行かないとしている人が75％を超える調査結果もでています。イオン 商品戦略部長・飯島晃司さ