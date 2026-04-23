「第3号被保険者が廃止される」という話を聞いて、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。特に、これまで一度も働いたことがない専業主婦の場合、「将来年金がもらえなくなるのでは？」と心配になるのは自然なことです。 結論から言うと、現時点で第3号被保険者制度がすぐに廃止され、年金が受け取れなくなるという決定はありません。ただし、制度の見直しについては議論が続いており、今後の動向を理解しておくこ