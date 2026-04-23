日経平均株価はさきほど、史上初めて6万円を突破しました。【映像】史上初6万円を突破した日経平均株価きょうの日経平均は取引開始直後から上昇し、初めて6万円台をつけました。22日のアメリカ市場でハイテク株を中心に構成されるナスダック総合指数が最高値を更新し、東京市場でもAI・半導体関連株を中心に買いが先行しました。停戦をめぐるアメリカとイランの協議継続を受けて市場では楽観的な見方が強まっていて、「ア