2009年2月、中川昭一財務相（当時）が呂律の回らない様子で記者会見したことが話題になった。一体何があったのか。本人を取材してきた産経新聞特別記者の田村秀男さんは「中川さんは当時、拉致問題を素通りしたアメリカの『裏切り』に怒り、タブーである発言をブッシュ大統領に伝えていた」という――。※本稿は、田村秀男『現場記者50年の証言 新書 現代日本経済史』（ワニブックス【PLUS】新書）より、一部を紹介する。第171回国