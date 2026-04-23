韓国の動画配信サービス・TVINGオリジナルコンテンツの大人気恋愛リアリティショー『乗り換え恋愛』のシーズン4となる『乗り換え恋愛４』が、ABEMAにて2026年4月29日（水・祝）夜10時より、国内独占配信開始される。『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組。誰が誰の「X（元恋人）」であるかを