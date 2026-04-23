韓国の動画配信サービス・TVINGオリジナルコンテンツの大人気恋愛リアリティショー『乗り換え恋愛』のシーズン4となる『乗り換え恋愛４』が、ABEMAにて2026年4月29日（水・祝）夜10時より、国内独占配信開始される。

『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組。誰が誰の「X（元恋人）」であるかを隠したままスタートする緊張感、そして元恋人の目の前で新しい異性と仲を深めるという極限の状況が、視聴者の共感と切なさを呼び、社会現象を巻き起こしてきた。

最新作となるシーズン4では、ソウル近郊で1.5週間の共同生活を送ったのち、なんと日本に場所を移し、湘南のラグジュアリーリゾートでのロマンス旅行が敢行される。慣れない異国の地で見せる本音や、旅という開放的なシチュエーションが引き起こす予測不能な展開に、一瞬たりとも目が離せない。第1話、第2話では、共同生活ハウスに入居したクァク・ミンギョン、ソン・ベクヒョン、パク・ジヒョン、チョ・ユシク、チェ・ユンニョン、キム・ウジン、ホン・ジヨン、チョン・ウォンギュがXの正体を隠したまま探り合いに入る。そんな中、女性入居者がXを除く男性入居者に30分以内でデートを申し込み、状況は急変していく。

スタジオMCには、お馴染みのチョン・ギソク、イ・ヨンジン、キム・イェウォン、ユラ（Girl’s Day）が集結しています。ゲストにもSEVENTEENのエスクプスとミンギュ、BOYNEXTDOORのソンホとミョン・ジェヒョンら豪華なメンバーが登場。さらにBLACKPINKのジェニーもスペシャルゲストとして登場。視聴者の気持ちを代弁する鋭い分析と、時に涙する温かいコメントが、物語をさらに盛り上げる。

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